В Воронеже хулиган сжег электрошокером домофон в многоэтажке

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-20T18:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

20 июля в социальных сетях воронежцы опубликовали видео с камеры наблюдения у дома №114/44 по улице Ломоносова. На этих кадрах видно, как молодой человек в бейсболке прогуливается вокруг подъезда и слушает музыку, он осматривает площадку, а затем исчезает. Казалось бы, что такого?

Однако, по словам местных жителей, этот молодой человек вечером 19 июля электрошокером сжег домофон, пытаясь пройти в подъезд. Теперь весь первый подъезд не может попасть домой, пока кто-либо не откроет изнутри. Парня сейчас разыскивают местные жители, чтобы узнать мотивы его поступка и, вероятно, потребовать ремонта домофона.

ИСТОЧНИК KP.RU