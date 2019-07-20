В Воронеже хулиган сжег электрошокером домофон в многоэтажке
Теперь жители подъезда сами никак не могут попасть внутрь
Парня сейчас разыскивают местные жители
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20 июля в социальных сетях воронежцы опубликовали видео с камеры наблюдения у дома №114/44 по улице Ломоносова. На этих кадрах видно, как молодой человек в бейсболке прогуливается вокруг подъезда и слушает музыку, он осматривает площадку, а затем исчезает. Казалось бы, что такого?
Однако, по словам местных жителей, этот молодой человек вечером 19 июля электрошокером сжег домофон, пытаясь пройти в подъезд. Теперь весь первый подъезд не может попасть домой, пока кто-либо не откроет изнутри. Парня сейчас разыскивают местные жители, чтобы узнать мотивы его поступка и, вероятно, потребовать ремонта домофона.
ИСТОЧНИК KP.RU