2019-07-20T17:48:21+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике пройдет День памяти Василия Пескова

Гости услышат несколько выступления и выставку картин
Олег ИВАНОВ
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Важные слова Василия ПесковаВажные слова Василия ПесковаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 августа в 11.00 в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике пройдет День памяти Василия Пескова. В программу встречи в этом году входит презентация нескольких исследований: например, «Гений и социум» о Василии Пескове и самосознании россиян или «Художественные образы ландшафта Усманского бора в произведениях Пескова».

Кроме того, гости смогут посетить выставку картин «Ландшафты Усманского бора». Будут представлены новые поступления в музея Василия Пескова «Свет доброты». И, конечно же, будет презентован первый выпуск книги «Песковские чтения».

Завершится День памяти Василия Пескова посещением памятных мест – мемориальных досок в селе Орлово, поселке Воля и мемориального камня «Главная ценность в жизни – сама жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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