2019-07-20T16:31:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области казах украл в купе у попутчика тысячу долларов и 500 сирийских фунтов

Вор с чужими деньгами сошел на станции в Россоши
Олег ИВАНОВ
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Изначально вор ехал в Ростов, но его планы поменялисьИзначально вор ехал в Ростов, но его планы поменялисьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Все произошло в апреле 2018 года: гражданин Казахстана в пассажирского поезде ехал в купейном вагоне от одной из московских станций до Ростова. Его соседом был еще один мужчина. Во время поездки они познакомились.

Казах заметил, что во внутреннем кармане кителя попутчика хранятся деньги. И как только сосед вышел, он убедился, что за ним никто не наблюдает и стал обыскивать чужую форму. В итоге он достал 1000долларов США, 500 сирийских фунтов и одну купюру достоинством 5000 рублей. деньги он побыстрее переложил в карман своих джинс. Как только поезд остановился на станции Россошь вор побыстрее вышел из поезда, чтобы сбежать с места преступления.

Однако вора нашли. Россошанский районный суд 19 июля признал его виновным в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчина и ранее был судим одним из районных судов Москвы. Более того, за ним числилась «неотбытая часть наказания» - 8 месяцев 28 дней.

С учетом всего этого казаху теперь придется провести 1 год и 4 месяца в исправительной колонии общего режима. Однако приговор еще возможно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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