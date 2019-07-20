В Воронеже пропал мужчина с шрамом на лице
Роман Крахмалев не связывался с близкими с 10 июля
Посмотрите, быть может, вы его видели
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Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт призывают воронежцев на поиски 36-летнего Романа Крахмалева. С 10 июля 2019 года его местонахождение неизвестно. Мужчина просто вышел из своего дома в Воронеже и не вернулся. Из особых примет - у Романа есть шрам на лице, кроме того, он заметно хромает.
Рост мужчины 176 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в черную футболку, серые шорты и черные сланцы.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого мужчины, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU