2019-07-20T15:55:01+03:00
Общество

В Воронеже пропал мужчина с шрамом на лице

Роман Крахмалев не связывался с близкими с 10 июля
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, быть может, вы его виделиПосмотрите, быть может, вы его видели
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Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт призывают воронежцев на поиски 36-летнего Романа Крахмалева. С 10 июля 2019 года его местонахождение неизвестно. Мужчина просто вышел из своего дома в Воронеже и не вернулся. Из особых примет - у Романа есть шрам на лице, кроме того, он заметно хромает.

Рост мужчины 176 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в черную футболку, серые шорты и черные сланцы.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого мужчины, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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