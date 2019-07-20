2019-07-20T14:45:44+03:00
Происшествия

Очередная жительница Воронежа попала под «чары» мошенников

Она поверила, что, продиктовав все реквизиты, сумеет обезопасить свои средства
Олег ИВАНОВ
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И вновь воронежцы не могут распознать мошенниковИ вновь воронежцы не могут распознать мошенниковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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30-летняя жительница Воронежа оказалась удивлена, когда ей на днях позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он наговорил ей про мошенников, которые что-то делают со счетом женщины. Дальше все было стандартно: хозяйка карты сама продиктовала все реквизиты и пароли. В итоге она лишилась 68 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Но кто знает, когда удастся найти преступников? Только за прошедшие сутки они обманули горожан в целом более чем на 200 тысяч.

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации. Если же все-таки вы попадете под «чары» преступников, то незамедлительно сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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