2019-07-20T12:56:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель сбил 18-летнего мотоциклиста и сбежал

Найти виновника удалось по фрагменту бампера
Олег ИВАНОВ
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Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествияПолицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 июля примерно в 21.00 столкнулись автомобиль «Лада Приора» и мотоцикл «Хантер». ДТП случилось на 707 километре автодороги М4-«Дон».

Водитель отечественной легковушки мчал по развязке со стороны Москвы в направлении Верхнего Мамона. Он нарушил очередность проезда и сбил 18-летнего мотоциклиста, ехавшего по главной дороге.

- В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы, госпитализирован в медицинское учреждение. Правонарушитель с места ДТП скрылся, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии полицейские обнаружили фрагмент бампера. Так удалось определить марку и модель автомобиля. Вскоре круг владельцев аналогичных транспортных средств был сокращен. А после и вовсе удалось найти «Ладу Приору» с характерными повреждениями.

По предварительным данным, 30-летний житель Верхнемамонского района в момент столкновения был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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