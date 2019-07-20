Для воронежцев открыли специальную телефонную линию по медицинским вопросам

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-20T11:13:23+03:00

Вы сможете решить все по телефону Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Если у вас возникли какие-либо проблемы с врачами, их помогут решить дистанционно

Изменить размер текста: A A

В департаменте здравоохранения Воронежской области открыта телефонная линия с переадресацией вызовов по профилю обращений граждан. Вы можете обратиться по телефону 212-61-79. Работать она будет с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45. В пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Вы можете задать вопросы по оказанию медпомощи – добавочный номер 1 (переадресация на телефон дежурного врача).

Переход на горячую линию по работе электронной регистратуры – добавочный номер 2 . Вас перенаправят на специалиста Воронежского медицинского информационно-аналитического центра.

Если у вас есть вопросы по льготному лекарственному обеспечению – добавочный номер 3. Произойдет переадресация на лекарственный отдел департмаента.

Если вы попали в кризисную ситуацию – добавочный номер 4 (переадресация на телефон специалиста Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера);

Столкнулись с фактами коррупции в сфере здравоохранения? Добавочный номер 5 - вы свяжетесь с отделом кадровой и правовой работы.

Нужна еонсультация по вопросам оплаты труда работников в сфере здравоохранения – тогда добавочный номер 6. Вас переадресуют на телефон отдела сводного экономического анализа.

Для записи на личный прием к руководителю департамента или его заместителям – добавочный номер 7.

- Номер не является многоканальным, поэтому возможны случаи, когда специалист будет занят. Для этого предусмотрена возможность записи голосового сообщения пользователя. Звуковой файл будет направлен на электронную почту специалиста. При необходимости он передаст вопрос гражданина в подведомственную медорганизацию. Таким образом, ни один звонок в департамент здравоохранения не останется без внимания, - объяснили в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU