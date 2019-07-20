Новая дружба обернулась для воронежца пропажей телефона

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-20T10:33:42+03:00

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30-летний воронежец нашел себе нового друга и уже на следующий день пригласил его к себе домой. Вместе они выпивали, после чего хозяин уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что у него пропал мобильный телефон и пять тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на вора - им оказался 43-летний житель города Семилуки. Он признался, что хотел продать телефон. Но технику удалось вовремя изъять. Возбуждено уголовное дело статье «Кража». А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU