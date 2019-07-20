В Воронежской области вырастет кадастровая стоимость земель

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-20T10:28:48+03:00

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На сайте воронежского Центра государственной кадастровой оценки опубликовали промежуточный отчет об итогах оценки объектов категории земель населенных пунктов, лесного и водного фондов в 2019 году.

Как сообщает «Ъ-Черноземье, кадастровая стоимости земель некоторых владельцев может увеличиться на 40%. Соответственно таких землевладельцев ждет повышение налоговой нагрузки, если они, конечно, не оспорят приведенные в отчете цифры.

После того как новая кадастровая оценка будет опубликована, в течение 50 календарных дней землевладельцы смогут направлять свои замечания по поводу новой стоимости земли. Правда, если человек пропустит эти полтора месяца, у него все равно останется возможность опротестовать размер кадастровой стоимости, но уже в общем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU