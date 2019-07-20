Три четверти воронежцев поддерживают создание профессиональной армии в России

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-20T09:45:00+03:00

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Большинство воронежцев сегодня положительно относятся к российской армии (55%) - к такому выводу пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас». Пять или пятнадцать лет назад ситуация обстояла совсем по-другому: тогда думали хорошо о нашей армии только 33% и 22% горожан соответственно.

При этом, как видно из результатов опросов, уменьшилась именно группа тех, кто плохо думал о военных и обо всем, что с ними связано. Сейчас таких только 13% респондентов. Раньше же их количество доходило и до 42%. Нейтрально относятся к российской армии 28% - чаще всего так отвечала молодежь.

Но что интересно: исследователи так же спросили, как люди относятся к идее создания в нашей стране профессиональной армии. Почти три четверти воронежцев (74%) поддерживают данную идею. Против - только 4%. Остальные 20% заняли нейтралитет, еще были те, кто затруднился ответить на вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU