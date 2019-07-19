Женщина, упавшая со второго яруса Северного моста в Воронеже, осталась жива
Пострадавшую отвезли в больницу
Скриншот инстаграм-профиля vrn.dtp.
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Происшествие, которое чуть не закончилось гибелью человека, случилось сегодня, 19 июля, на Северном мосту Воронежа. Как сообщает инстаграм-канал службы аварийных комиссаров, со второго яруса моста примерно в 16.10 свалилась женщина. Она рухнула прямо на проезжую часть. Водитель "Шевроле-Нивы" среагировал и затормозил.
31-летняя женщина осталась жива, хоть и получила травмы. Ее госпитализировали. Проверку по факту ЧП будет проводить полиция. По словам очевидцев, пострадавшая была в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU