24 земельных участка и четыре дома пытался спрятать воронежский депутат

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-19T20:07:02+03:00

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Сотрудники прокуратуры нередко сталкиваются с историями, когда депутаты разных уровней указывают в отчетных документах далеко не все. То какой-нибудь счет не впишут, то квартирку, оформленную на жену. Но от наглости депутата из Воронежской области пришли в ужас даже правоохранители.

Представитель Совета народных депутатов Криничанского сельского поселения (Россошанский район) пытался спрятать слишком многое. Представители прокуратуры нашли 24 земельных участка, два жилых дома площадью 245,1 и 43,7 кв.м., два отдельно стоящих здания площадью 192,4 и 78,3 кв.м., еще 27 других объектов недвижимого имущества, две машины, четыре банковских счета (плюс три, открытых супругой).

От такой скрытности прокуроры остались не в восторге. Потому в Совет народных депутатов направили требование устранить нарушения. В итоге полномочия депутата прекращены с формулировкой "в связи с утратой доверия".

ИСТОЧНИК KP.RU