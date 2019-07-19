В Воронежской области полицейский-рыбак спас утопающего
У полицейских выходных не бывает. Едва помощник оперативного дежурного Евгений Фоменко закинул удочку вблизи городского пляжа Острогожска, так сразу услышал крики о помощи. Рыбалку пришлось отложить...
Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, полицейский не растерялся и быстро бросился в сторону водоема. Выяснилось, что в реке тонул парень. Евгений прыгнул в воду и вытащил утопающего, а потом оказал ему первую помощь.
Спасенный рассказал, что пришел на пляж вместе с однокурсницами. Плавать не умел, а освежиться хотелось. Тогда он зашел в воду и оступился. Течение понесло на глубину...
- Материалы о происшествии направлены в МЧС для рассмотрения и представления Евгения Фоменко к ведомственной награде, - отмечают в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU