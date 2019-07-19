2019-07-19T19:16:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейский-рыбак спас утопающего

Тот зашел в воду, хотя не умел плавать
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Студент из Острогожска убедился, как опасна вода.Студент из Острогожска убедился, как опасна вода.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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У полицейских выходных не бывает. Едва помощник оперативного дежурного Евгений Фоменко закинул удочку вблизи городского пляжа Острогожска, так сразу услышал крики о помощи. Рыбалку пришлось отложить...

Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, полицейский не растерялся и быстро бросился в сторону водоема. Выяснилось, что в реке тонул парень. Евгений прыгнул в воду и вытащил утопающего, а потом оказал ему первую помощь.

Спасенный рассказал, что пришел на пляж вместе с однокурсницами. Плавать не умел, а освежиться хотелось. Тогда он зашел в воду и оступился. Течение понесло на глубину...

- Материалы о происшествии направлены в МЧС для рассмотрения и представления Евгения Фоменко к ведомственной награде, - отмечают в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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