Продавец несуществующих автомобилей из Воронежской области отделался штрафом в 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-19T18:14:29+03:00

Сыграло роль то, что он раньше не попадался на подобных преступлениях

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40 тысяч рублей судебного штрафа заплатит мужчина, который обманывал покупателей "Авито". К такому решению пришел Россошанский районный суд.

В конце 2017 наш герой находился в Новгородской области. Денег было мало, а работать не очень хотелось. Тогда мужчина взял в сети фотографии автомобилей и выложил объявления об их продаже по очень низкой цене. Те, кто хотел заполучить машину, оставляли предоплату. Мошенник стремительно богател.

Когда его задержали, он посоветовался с защитником и подал ходатайство о судебном штрафе. Такая мера применяется, когда человек оступился в первый раз, и ранее не совершал преступления небольшой или средней тяжести. Суд с этой мерой согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU