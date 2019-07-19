2019-07-19T18:14:29+03:00
Происшествия

Продавец несуществующих автомобилей из Воронежской области отделался штрафом в 40 тысяч рублей

Сыграло роль то, что он раньше не попадался на подобных преступлениях
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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40 тысяч рублей судебного штрафа заплатит мужчина, который обманывал покупателей "Авито". К такому решению пришел Россошанский районный суд.

В конце 2017 наш герой находился в Новгородской области. Денег было мало, а работать не очень хотелось. Тогда мужчина взял в сети фотографии автомобилей и выложил объявления об их продаже по очень низкой цене. Те, кто хотел заполучить машину, оставляли предоплату. Мошенник стремительно богател.

Когда его задержали, он посоветовался с защитником и подал ходатайство о судебном штрафе. Такая мера применяется, когда человек оступился в первый раз, и ранее не совершал преступления небольшой или средней тяжести. Суд с этой мерой согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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