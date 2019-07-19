Под Воронежем провели испытания жидкостного ракетного двигателя

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-19T13:15:33+03:00

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В Нововоронеже частная космическая компания «НСТР Ракетные Технологии» провела испытания жидкостного ракетного двигателя, который использует в качестве топлива уайт-спирит и закись азота. Об этом сообщила пресс-служба организация. Тесты записали на видео.

Во время испытаний, которые проходили с октября 2018 по июль 2019 года опробовали четыре модификации двигателя изготовленных как традиционными методами из нержавеющей стали, так и со смесительной головкой, напечатанной на 3D-принтере из кобальт-хром-молибденового сплава в Центре аддитивных технологий.

- Все испытания для безопасности проводились в бронекамере, расположенной в специальном помещении. Количество испытаний превысило два десятка, большинство из которых были полностью или частично успешными, - заявили в компании.

Двигатель 11КД01Ж готов к серийному производству. Его планируется использовать как рулевой ЖРД в сверхлегких ракетах-носителях, а также в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов.

Частный ЖРД готов к серийному производству.Видео: пресс-служба НСТР Ракетные Технологии .

ИСТОЧНИК KP.RU