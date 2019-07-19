2019-07-19T12:57:12+03:00
Происшествия

В Воронеже пьяный 18-летний парень до смерти избил 42-летнего незнакомца

Уличную драку остановили полицейские, но было поздно
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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В Воронеже 18-летний парень до смерти избил 42-летнего незнакомца на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 19 июля.

Инцидент произошел 15 июля в 23.50 на улице Кирова у дома №26. Драку заметили и остановили сотрудники полиции. Они же вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. На следующий день он умер.

18-летнего парня задержали. В отделе полиции он пояснил, что был пьян в момент, когда между ним и мужчиной возникла личная неприязнь, которая переросла сначала в словесный конфликт, а потом в драку.

Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь воронежцу грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими совместно со следователями СУ СК выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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