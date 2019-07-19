В Воронеже пьяный 18-летний парень до смерти избил 42-летнего незнакомца
В Воронеже 18-летний парень до смерти избил 42-летнего незнакомца на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 19 июля.
Инцидент произошел 15 июля в 23.50 на улице Кирова у дома №26. Драку заметили и остановили сотрудники полиции. Они же вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. На следующий день он умер.
18-летнего парня задержали. В отделе полиции он пояснил, что был пьян в момент, когда между ним и мужчиной возникла личная неприязнь, которая переросла сначала в словесный конфликт, а потом в драку.
Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь воронежцу грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время полицейскими совместно со следователями СУ СК выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU