На воронежской трассе остановили микроавтобус и две легковушки с гашишем
17 июля на стационарном посту ДПС в Богучарском районе инспекторы остановили три автомобиля: «Форд Транзит», «ВАЗ-21140» и «Ситроен С4». Что объединяет эти три случая? Водители и пассажиры сильно нервничали, чем вызвали подозрение полицейских. В личных вещах у них нашли гашиш.
- Так, у водителя «Ситроен С4», 22-летнего жителя Ростовской области, изъят полимерный пакет с 2,32 граммами наркотика, у пассажира «Форд-Транзит», 33-летнего жителя Московской области, обнаружен аналогичный пакет и у пассажира «ВАЗ-21140», 38-летнего жителя Краснодарского края изъят сверток с 6,54 граммами, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Все виновные задержаны. Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит до 3 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU