Воронежцы охотятся за аккумуляторами, которые используют для освещения мест разрытия

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-18T16:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Краснознаменной ведется строительство канализационного коллектора. Для его прокладки рабочие водоканала вырыли 10 котлованов. В темное время суток эти разрытия представляют опасность и для пешеходов, и для водителей. Но предупреждающего освещения на месте строительства нет не по нерадивости рабочих.

- Провести к каждому котловану электрический кабель не представляется возможным, поэтому в местах разрытий были установлены стационарные аккумуляторы, - рассказали в «РВК-Воронед». - За последние три месяца с объекта исчезли порядка 30 единиц на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Не спасло даже то, что каждый аккумулятор был упакован в антивандальный короб. Новых аккумуляторов, по словам сотрудников водоканала, хватает на несколько дней.

Сейчас поисками аккумуляторных воров занимается полиция. А руководство водоканала обещает в ближайшее время установить на разрытиях новые «батарейки» для освещения.

Напомним, на улице Краснознаменной ведутся работы по реконструкции изношенной канализационной линии. Новый коллектор диаметром 300 мм предназначен для отведения стоков группы многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу ул. Краснознамённая 57, а также от существующей застройки в районе ул. Краснознамённая, Маршала Неделина и прилегающих к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU