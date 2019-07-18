В Воронеже выступит саксофонист из Беркли

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-18T15:43:58+03:00

Джазовый вечер пройдет в первый день августа

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Книжный клуб «Петровский» приглашает первый вечер последнего летнего месяца провести в джазовой атмосфере. 1 августа пройдет концерт с участием молодых воронежских и ростовских музыкантов, а также приглашенного гостя из Америки, из самого престижного музыкального института мира - колледжа Беркли в Бостоне.

Итак, всемирно известные джазовые стандарты из The Great American Songbook прозвучат в исполнении барабанщика Максима Кабальскиса - солиста Биг-Бенда Георгия Гараняна (Ростов-на-Дону), контрабасиста Александра Фрунзе, лауреата Всероссийских и международных джазовых конкурсов (Ростов-на-Дону), воронежского пианиста Владимира Чепрасова, обладателя полной стипендии Berklee college of music тенор-саксофониста Артема Баденко и воронежской вокалистки Марии Полетаевой.

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU