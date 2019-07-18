В Воронеже начинается ремонт тротуара на улице Комиссаржевской

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-18T15:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях дорожники приступили к разбору старых пешеходных дорожек и бортовых камней на участке улицы Комиссаржевской проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса. Кроме нее в Центральном районе отремонтируют тротуары на Феоктистова, Карла Маркса, Комиссаржевской, Березовой Роще, Плехановской, а также по периметру парка «Орленок». На улицах Докучаева и Тимирязева работы уже завершили, здесь, кстати, дорожки построили с нуля. Полностью, по графику, все тротуары отремонтируют к 1 сентября.

В Коминтерновском районе подрядчик завершил укладку тротуара на улице Новгородской. На 70 процентов завершено мощение на Московском проспекте. Приводят в порядок пешеходные зоны в микрорайоне Подгорное от площади Советов, по улицам 1 Мая, Чудесной, Олифиренко. Следующим этапом станет благоустройство тротуаров на улице Дмитрия Горина.

- Именно эти улицы объединяют практически все социальные объекты микрорайона – клуб, детскую школу искусств № 12, где каждый год принимают на обучение детей с 4-х лет, школу №46, где в настоящий момент ведется строительство новой современной пристройки, а также строящийся детский сад, - отметили в управе Коминтерновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU