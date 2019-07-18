Испугавшись атаки на банковскую карту, жительница Воронежа перевела на счет мошенников более 265 тыс рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-18T14:46:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За 17 июля в полицию обратились 11 жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенничеств. Общий ущерб от действий аферистов составил более 500 тыс рублей.

К примеру, 28-летней женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» с сообщением, что на ее карту совершена хакерская атака. В банкомате на Шишкова потерпевшая, следуя указаниям лжесотрудника банка, перевела на неизвестный расчетный счет 265 000 рублей. На ту же удочку попались еще семеро жителей.

Одного потерпевшего обманули под предлогом покупки товара через интернет, еще одно преступление совершили под предлогом выплаты компенсации за лекарства, еще одно хищение - под предлогом займа.

Чтобы не стать жертвой аферистов, не светите в интернете номера мобильных телефонов, к которым привязаны банковские карты и на которых установлен «Мобильный банк», никому не сообщайте паспортные данные, cvv-кoд карты, пароли, приходящие по смс, и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU