На воронежской трассе перевернулся Nissan: пострадали двое детей 9 и 7 лет
18 июля примерно в 10.50 в Терновском районе выехал на обочину и перевернулся легковой автомобиль Nissan Maxima. ДТП случилось на 582 километре автодороги Р-22 «Каспий». Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали двое детей 9 и 7 лет.
За рулем иномарки был 65-летний москвич. Он ехал вместе с женой и другими родственниками. Почему пожилой мужчина не смог удержать автомобиль на дороге, остается не известным. Возможно, он устал в дороге и на какой-то момент потерял концентрацию. Однако точные причины аварии предстоит установить инспекторам.
Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Также пострадали двое малышей-пассажиров: у 7-летнего мальчика и 9-летней девочки ссадины и ушибы.
В Госавтоинспекции предупреждают, что водителям нужно быть внимательнее за рулем, особенно в летний период, когда через наш регион на отдых проезжает множество автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU