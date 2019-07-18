2019-07-18T13:28:43+03:00
Происшествия

На воронежской трассе перевернулся Nissan: пострадали двое детей 9 и 7 лет

Кроме того, в районную больницу госпитализировали 65-летнего водителя
Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 июля примерно в 10.50 в Терновском районе выехал на обочину и перевернулся легковой автомобиль Nissan Maxima. ДТП случилось на 582 километре автодороги Р-22 «Каспий». Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали двое детей 9 и 7 лет.

За рулем иномарки был 65-летний москвич. Он ехал вместе с женой и другими родственниками. Почему пожилой мужчина не смог удержать автомобиль на дороге, остается не известным. Возможно, он устал в дороге и на какой-то момент потерял концентрацию. Однако точные причины аварии предстоит установить инспекторам.

Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Также пострадали двое малышей-пассажиров: у 7-летнего мальчика и 9-летней девочки ссадины и ушибы.

В Госавтоинспекции предупреждают, что водителям нужно быть внимательнее за рулем, особенно в летний период, когда через наш регион на отдых проезжает множество автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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