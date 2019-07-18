В 2019-м в Воронежской области грибами отравились уже 5 человек

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-18T12:41:48+03:00

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В воронежских лесах начался грибной сезон. А в связи с ним - горячая пора у врачей. В 2019-м на больничные койки уже попали пятеро жителей Воронежской области, отравившихся грибами.

- Причиной отравления послужило употребление в пищу отваренных и обжаренных, похожих на съедобные, грибов (сыроежки), собранных в лесополосе, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. - Пострадавшие попали в больницы в состоянии средней степени.

Санитарные врачи советуют быть крайне осторожными, собираясь на «тихую охоту»: не брать грибы, если не уверены в их съедобности, собирать их вдали от дорог и только в плетеные корзины, срезать гриб с целой ножкой, не брать червивые, перезревшие, пластинчатые грибы. И готовить в день сбора и каждый вид грибов отдельно. Не рискуйте покупать готовые грибы у случайных торговцев.

Детям до 14 лет нельзя есть грибы (у них нет достаточного количества ферментов для их переваривания), не рекомендуют также употреблять их пожилым людям, беременным и кормящим женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU