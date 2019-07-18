Экс-глава воронежской почты возместит ведомству растраченные 24 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-18T12:06:04+03:00

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Бывший руководитель воронежской почты Юрий Бесхмельницын возместит «Почте России» около 24 млн рублей. Такое решение вынес суд, удовлетворив три иска ведомства к бывшему сотруднику. Напомним, экс-глава отбывает срок в колонии за мошенничество и растрату (он получил 3,5 года за несколько преступных эпизодов).

Под подозрение Бесхмельницын попал в 2016-м: тогда обнаружили, что главный воронежский почтовик, приехавший в столицу Черноземья из Белгородской области, представлял в бухгалтерию липовые документы на оплату съемного жилья, в то время как уже жил в личной квартире. Ущерб составил 350 тыс рублей. Позже сотрудники УФСБ по Воронежской области вскрыли факты заключения договоров об уборке отделений почты и прилегающих территорий, по которым стоимость работ была завышена в два раза, ущерб оценили в сумму около 22 млн рублей. По договорам на укладку асфальта, стоимость работ которых была завышена в три раза, ущерб составил 1,36 млн рублей. И наконец, экс-глава воронежской почты оплачивал топливо своей машины картами ведомства, причинив ущерб в 302 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU