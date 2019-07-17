2019-07-17T19:55:14+03:00
Происшествия

Воронежец обчистил сейф автомастерской, в которой раньше работал

Его поймали, но деньги мужчина успел потратить
Олег ИВАНОВ
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56-летний воронежец работает в автомастерской на улице Беговой. На днях придя на работу, он обнаружил, что из подсобного помещения пропали 60 тысяч рублей. Оказалось, что 11 июля с 13.30 до 15.00 кто-то залез в сейф.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили местных жителей, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении. Так удалось выйти на другого 56-летнего воронежца, который ранее работал в данной организации.

Мужчину задержали в Коминтерновском районе. В отделе полиции он рассказал, что знал, где лежит ключ от сейфа. Войти в автомастерскую не составило труда. Забрав деньги, вор ушел. Вскоре он потратил все средства

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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