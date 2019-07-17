В Воронеже погиб мужчина: предположительно он упал с большой высоты

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-17T17:39:22+03:00

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Во вторник, 17 июля в популярной воронежской группе в соцсети появилось сообщение о смерти мужчины. Очевидцы утверждают, что он выпал из окна шестого этажа. Трагедия произошла в одном из дворов по по улице Антонова-Овсеенко.

В пресс-службе регионального СК подтвердили информацию о смерти.

- Мужчине было 53 года, - сообщили в ведомстве. – В настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, 14 июля в одном из детских лагерей Воронежской области 11-летний ребенок выпал из окна. Мальчик получил серьезные травмы, но остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU