2019-07-17T17:39:22+03:00
Происшествия

В Воронеже погиб мужчина: предположительно он упал с большой высоты

Трагедия произошла на улице Антонова-Овсеенко
Анна ПОПОЛИТОВА
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В Воронеже устанавливают обстоятельства смерти 53-летнего мужчиныВ Воронеже устанавливают обстоятельства смерти 53-летнего мужчиныФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Во вторник, 17 июля в популярной воронежской группе в соцсети появилось сообщение о смерти мужчины. Очевидцы утверждают, что он выпал из окна шестого этажа. Трагедия произошла в одном из дворов по по улице Антонова-Овсеенко.

В пресс-службе регионального СК подтвердили информацию о смерти.

- Мужчине было 53 года, - сообщили в ведомстве. – В настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, 14 июля в одном из детских лагерей Воронежской области 11-летний ребенок выпал из окна. Мальчик получил серьезные травмы, но остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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