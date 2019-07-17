2019-07-17T17:16:37+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области то «минировала» администрацию, то «убивала» мужа сестры

Суд приговорил женщину к 1,5 годам ограничения свободы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Что бывает за заведомо ложное сообщение об акте терроризма? Об этом на своем опыте узнала 38-летняя жительница Поворинского района.

В марте 2019 года женщина выпила и взбудораженная алкоголем позвонила на единый номер спасения «112». Назвав девичью фамилию, она сообщила диспетчеру, что в здании администрации района находится бомба. Почему она решилась на такой поступок?

- На место тут же выехали сотрудники полиции и других оперативных служб. В ходе проведенного обследование здания администрации, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Личность звонившей вскоре была установлена. Женщина объяснила, что ей была скучно и таким образом она решила поднять себе настроение. Ранее она уже «развлекалась» подобным образом: в частности, рассказывала полицейским об убийстве мужа своей сестры.

- В рамках уголовного дела обвиняемой женщине была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала ее вменяемой на момент совершения преступления, - подчеркивают в полиции.

Суд приговорил женщину к 1,5 годам ограничения свободы. В этот период она не имеет права менять место жительства и выезжать за пределы Поворинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже ночью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112»
В Воронеже из-за ремонта трубы микрорайон Тенистый останется без воды
В Воронеже погиб мужчина: предположительно он упал с большой высоты
В течение года будет готов проект школы у воронежского микрорайона «Процессор»
Дивизионную пушку, участвовавшую в обороне Воронежа, отправили на реставрацию
Владимир Нетёсов: «Создание достойных условий для занятий детей спортом – одна из главных задач органов госвласти»
В центре Воронежа двое пьяных парней устроили погром
Санаторий имени Дзержинского предоставляет людям пожилого возраста скидку на лечение
Активисты Greenpeace рассказали о загрязнении воздуха диоксидом азота в Воронеже
В Воронежской области 11-летний мальчик выпал из окна в детском лагере
В Воронеже дочь ограбила мать-пенсионерку
По мотивам воронежской «Снежной Королевы» разработали игру для Android и iOS
В Воронежской области будут судить ставшего наркосбытчиком из-за любви парня
В Воронежской области во время пожара погиб пенсионер
В Воронеже установят точную копию трамвая из 60-х
Кто в Воронеже будет зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц
IKEA продала землю под Воронежем и отказалась от планов строительства торгового центра
В Воронеже ночью на светофоре столкнулись четыре автомобиля
В Воронеже доверчивая пенсионерка отдала липовой родственнице 150 тысяч рублей
В Воронеже ищут 32-летнего мужчину с родинкой на ухе