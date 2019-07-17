Жительница Воронежской области то «минировала» администрацию, то «убивала» мужа сестры

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-17T17:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Что бывает за заведомо ложное сообщение об акте терроризма? Об этом на своем опыте узнала 38-летняя жительница Поворинского района.

В марте 2019 года женщина выпила и взбудораженная алкоголем позвонила на единый номер спасения «112». Назвав девичью фамилию, она сообщила диспетчеру, что в здании администрации района находится бомба. Почему она решилась на такой поступок?

- На место тут же выехали сотрудники полиции и других оперативных служб. В ходе проведенного обследование здания администрации, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Личность звонившей вскоре была установлена. Женщина объяснила, что ей была скучно и таким образом она решила поднять себе настроение. Ранее она уже «развлекалась» подобным образом: в частности, рассказывала полицейским об убийстве мужа своей сестры.

- В рамках уголовного дела обвиняемой женщине была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала ее вменяемой на момент совершения преступления, - подчеркивают в полиции.

Суд приговорил женщину к 1,5 годам ограничения свободы. В этот период она не имеет права менять место жительства и выезжать за пределы Поворинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU