2019-07-17T16:03:51+03:00
Общество

В центре Воронежа двое пьяных парней устроили погром

Молодым людям не понравилось, как отремонтировали их телефон
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
В Воронеже полицейские задержали парней-дебоширов, которые разбили витрину в мастерской по ремонту телефоновВ Воронеже полицейские задержали парней-дебоширов, которые разбили витрину в мастерской по ремонту телефоновФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июля двое молодых людей устроили погром в мастерской по ремонту телефонов на улице Кольцовской. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Сейчас по данному факту проводится проверка.

- 21-летние парни не нашли взаимопонимания с сотрудниками мастерской и разбили витрину, - прокомментировали этот случай в ведомстве. – Сейчас они задержаны и уже дали признательные показания. В момент задержания молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в этот же день полицейские задержали 31-летнего мужчину без определенного места жительства, который поджег чужие самокат и велосипед. Свои действия он объяснил любовью к огню.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже ночью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112»
В Воронеже из-за ремонта трубы микрорайон Тенистый останется без воды
В Воронеже погиб мужчина: предположительно он упал с большой высоты
Жительница Воронежской области то «минировала» администрацию, то «убивала» мужа сестры
В течение года будет готов проект школы у воронежского микрорайона «Процессор»
Дивизионную пушку, участвовавшую в обороне Воронежа, отправили на реставрацию
Владимир Нетёсов: «Создание достойных условий для занятий детей спортом – одна из главных задач органов госвласти»
Санаторий имени Дзержинского предоставляет людям пожилого возраста скидку на лечение
Активисты Greenpeace рассказали о загрязнении воздуха диоксидом азота в Воронеже
В Воронежской области 11-летний мальчик выпал из окна в детском лагере
В Воронеже дочь ограбила мать-пенсионерку
По мотивам воронежской «Снежной Королевы» разработали игру для Android и iOS
В Воронежской области будут судить ставшего наркосбытчиком из-за любви парня
В Воронежской области во время пожара погиб пенсионер
В Воронеже установят точную копию трамвая из 60-х
Кто в Воронеже будет зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц
IKEA продала землю под Воронежем и отказалась от планов строительства торгового центра
В Воронеже ночью на светофоре столкнулись четыре автомобиля
В Воронеже доверчивая пенсионерка отдала липовой родственнице 150 тысяч рублей
В Воронеже ищут 32-летнего мужчину с родинкой на ухе