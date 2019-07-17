В центре Воронежа двое пьяных парней устроили погром
В понедельник, 15 июля двое молодых людей устроили погром в мастерской по ремонту телефонов на улице Кольцовской. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Сейчас по данному факту проводится проверка.
- 21-летние парни не нашли взаимопонимания с сотрудниками мастерской и разбили витрину, - прокомментировали этот случай в ведомстве. – Сейчас они задержаны и уже дали признательные показания. В момент задержания молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в этот же день полицейские задержали 31-летнего мужчину без определенного места жительства, который поджег чужие самокат и велосипед. Свои действия он объяснил любовью к огню.
ИСТОЧНИК KP.RU