В центре Воронежа двое пьяных парней устроили погром

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-17T16:03:51+03:00

В Воронеже полицейские задержали парней-дебоширов, которые разбили витрину в мастерской по ремонту телефонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 15 июля двое молодых людей устроили погром в мастерской по ремонту телефонов на улице Кольцовской. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Сейчас по данному факту проводится проверка.

- 21-летние парни не нашли взаимопонимания с сотрудниками мастерской и разбили витрину, - прокомментировали этот случай в ведомстве. – Сейчас они задержаны и уже дали признательные показания. В момент задержания молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в этот же день полицейские задержали 31-летнего мужчину без определенного места жительства, который поджег чужие самокат и велосипед. Свои действия он объяснил любовью к огню.

ИСТОЧНИК KP.RU