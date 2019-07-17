2019-07-17T15:42:33+03:00
Происшествия

В Воронежской области 11-летний мальчик выпал из окна в детском лагере

Ребенок сломал правое бедро и левое предплечье
Юлия ДИДЕНКО
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По данному факту следователи возбудили уголовное дело.По данному факту следователи возбудили уголовное дело.Фото: архив "КП"
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В Воронежской области возбудили уголовное дело после падения 11-летнего мальчика из окна своей комнаты в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 17 июля.

Инцидент произошел 14 июля. Ребенок в послеобеденный перерыв находился в своей комнате, расположенной на втором этаже корпуса детского оздоровительного лагеря. В какой-то момент мальчик выпал из окна. Сотрудники лагеря оказали необходимую помощь и доставили его в больницу. Врачи диагностировали у ребенка перелом правого бедра и левого предплечья.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью).

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Сотрудниками СК анализируется изъятая документация, проводятся допросы сотрудников детского лагеря, назначены необходимые судебные экспертизы, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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