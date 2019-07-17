В деревне в Воронежской области ввели карантин после нападения бешеного хорька на 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-17T10:55:37+03:00

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В деревне Ивницы Рамонского района Воронежской области ввели карантин по бешенству после того, как там хорек покусал 5-летнюю девочку. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

Напомним, во время действия карантина не допускается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы деревни, а также их отлов для последующего вывоза.

ЧП случилось 9 июля. Хорек напал на девочку на улице. Животное укусило ребенка в ногу. На следующий день этого хорька снова заметили на улице в том же месте. Родственники пострадавшей девочки убили его и отправили тушку на исследование в местную лабораторию. 11 июля стали известны результаты экспертизы: в тканях погибшего животного обнаружили вирус бешенства. Ребенку и ее родственникам уже делают прививки. Также вакцинацию проведут всем животным, которые могли контактировать с хорьком.

ИСТОЧНИК KP.RU