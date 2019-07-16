Воронежские артисты заняли первые места на фестивале "12 ключей"

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-16T17:34:07+03:00

Ансамбль и театр из Репьевки показали красоту местных костюмов

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Фольклорный ансамбль «Завалинка» и театр малых форм Репьевского культурно-досугового центра показали театрализованную сцену о костюмах Репьевского района «Во всех ты, душечка, нарядах хороша» на XIII международном фестивале фольклора и ремесел «Двенадцать ключей», который прошел в деревне Свиридово Тульской области.

Мастерство воронежских артистов по достоинству оценили не только жюри конкурса, но и зрители, сопровождая выступления наших земляков бурными овациями. Наши коллективы стали лауреатом первой степени.

В фестивале приняли участие профессиональные и любительские фольклорные коллективы из разных областей России.

ИСТОЧНИК KP.RU