2019-07-16T14:39:40+03:00
Общество

Жительницу Воронежской области оштрафовали на 10 тыс за траву

Дама не занималась своим участком, поросшим сорняком
Ярослав ИВАНОВ
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Жительницу Новоусманского района Воронежской области оштрафовали на крупную сумму за то, что не занималась своим участком.

Женщина имеет в долевой собственности землю, и именно ее часть заросла сорной травой и порослью кустарников. Более того, на участке есть даже остатки сухой прошлогодней травы. А это источник повышенной угрозы возгораний в пожароопасный период.

Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям обязало владелицу заросшего участка устранить нарушения и оштрафовало ее на 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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