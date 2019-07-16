Жительницу Воронежской области оштрафовали на 10 тыс за траву
Дама не занималась своим участком, поросшим сорняком
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Жительницу Новоусманского района Воронежской области оштрафовали на крупную сумму за то, что не занималась своим участком.
Женщина имеет в долевой собственности землю, и именно ее часть заросла сорной травой и порослью кустарников. Более того, на участке есть даже остатки сухой прошлогодней травы. А это источник повышенной угрозы возгораний в пожароопасный период.
Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям обязало владелицу заросшего участка устранить нарушения и оштрафовало ее на 10 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU