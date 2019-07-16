Воронежцам покажут фотографии лучших уголков России

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-16T14:03:08+03:00

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17 июля в самом центре Воронежа откроется бесплатная уличная выставка. На площадке перед кинотеатром «Спартак» можно увидеть экспозицию «Моя Планета. Сокровища России». Она собрана из лучших фотографий уголков России, присланных на конкурс. Воронежцы увидят 42 снимка, сделанных путешественниками и фотолюбителями на просторах нашей огромной страны.

Тема выставки - национальные и культурные символы России, богатая культура народов страны во всем ее многообразии и самобытности. На снимках запечатлены природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные с важными историческими событиями, паломничеством и многим другим

Выставка уже прошла в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде, казахстанском Нур-Султане. В ближайшее время ее также увидят жители Новосибирска и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU