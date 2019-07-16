Экс-бизнесмен из Воронежа засветился в списке Forbes

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-16T14:02:15+03:00

Установку этого бронзового быка фирма-застройщик не согласовала с мэрией. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Врио начальника Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Геннадий Лихачев попал в список самых состоятельных силовиков, составленным журналом Forbes. В топе он занял седьмое место.

По данным издания, доход Лихачева в 2019 году составил 41,2 млн рублей. Более 40 из них получены при сделке по продаже недвижимости.

Геннадий Лихачев получил назначение во ФСИН в 2018 году. До этого он выступал совладельцем компании "Алиот", которая возводила комплекс "Солнечный Олимп" в центре Воронежа. В 2014 году был скандал: власти потребовали от фирмы убрать бронзовую скульптуру быка, которую та разместила на улице Карла Маркса.

Добавим, что лидером рейтинга состоятельных силовиков стал Тимур Иванов, замминистра обороны России. Доход его семьи за 2018 год составил 136,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU