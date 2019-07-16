2019-07-16T11:33:34+03:00
Общество

Дятел распотрошил шишку на видео Воронежского заповедника

В объектив попала "кузница" пернатого
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео заповедника.Кадр из видео заповедника.
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Быстрое и деловитое вскрытие шишки устроил дятел прямо перед объективом сотрудников Воронежского заповедника. Видео с пернатым красавчиком собрало немало просмотров.

Как рассказывают в заповеднике, в теплое время года дятел питается личинками насекомых. А уже с середины лета выбирает и другой корм - свежие семена сосны. К зиме дятел полностью перестраивается на шишки.

- Для долбления шишек дятлы устраивают так называемые "кузницы", - поясняют в заповеднике. - Это естественные или подготовленные самим дятлом щели в стволах. Нередко птицы используют для этой цели деревянные столбы линий электропередачи.

Дятел приносит шишки в клюве в такие кузницы, разбивает их за несколько минут и вынимает все самое вкусное.

Дятел. Шишка. Дождь.Видео: Александр Черемухин

ИСТОЧНИК KP.RU

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