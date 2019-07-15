2019-07-15T18:48:00+03:00
Общество

Под Воронежем бешеный хорек покусал девочку

Животное напало на ребенка прямо на улице
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Булатов Алексейфото Булатов АлексейФото: из архива «КП»
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В селе Ивницы Рамонского района 9 июля агрессивный хорек напал на проходившую по улице девочку. Животное укусило ребенка в ногу. На следующий день этого хорька снова заметили на улице. Родственники пострадавшей девочки убили его и отправили тушку на исследование в местную лабораторию.

11 июля стали известны результаты экспертизы: в тканях погибшего животного обнаружили вирус бешенства. В связи с этим в селе вводят карантин – поголовно прививают от бешенства животных. Прививки от смертельного заболевания получают пострадавшая девочка и ее семья, контактировавшая с больным хорьком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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