Под Воронежем бешеный хорек покусал девочку

СЕГОДНЯ 18:48 2019-07-15T18:48:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Ивницы Рамонского района 9 июля агрессивный хорек напал на проходившую по улице девочку. Животное укусило ребенка в ногу. На следующий день этого хорька снова заметили на улице. Родственники пострадавшей девочки убили его и отправили тушку на исследование в местную лабораторию.

11 июля стали известны результаты экспертизы: в тканях погибшего животного обнаружили вирус бешенства. В связи с этим в селе вводят карантин – поголовно прививают от бешенства животных. Прививки от смертельного заболевания получают пострадавшая девочка и ее семья, контактировавшая с больным хорьком.

ИСТОЧНИК KP.RU