2019-07-15T18:17:54+03:00
Происшествия

С жительницы Воронежа сняли порчу почти за три миллиона рублей

«Колдуном»-врачевателем оказался 20-летний житель ближнего зарубежья
Татьяна МИСТЮКОВА
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..Фото: из архива «КП»
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Сотрудники полиции задержали молодого человека 12 июля. С февраля по май он вытянул из своей жертвы в общей сложности 2,8 млн. рублей.

- В феврале этого года 58-летняя жительница Воронежа обратилась за помощью к «экстрасенсу», которого нашла по объявлению. В телефонной беседе злоумышленник сообщил потерпевшей, что на нее наведена порча, для снятия которой необходимо провести специальный ритуал. Оплатить данные услуги он предложил с помощью перевода 1 миллиона рублей по указанным им реквизитам, - рассказали в полиции.

Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

«Экстрасенсу» грозит лишение свободы на срок до 10 лет – на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как рассказал начальник ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин, следователи проверяют причастность молодого человека к еще двум аналогичным преступлениям, а также ищут его подельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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