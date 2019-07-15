В Воронежской области в тюрьму отправили мужчину, порезавшего из-за ревности свою подругу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-15T15:17:31+03:00

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В Таловском районе к 3,5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который из-за ревности порезал свою возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 15 июля.

Выяснилось, что в декабре 2018 года мужчина выпивал вместе со своей 48-летней сожительницей. В какой-то момент пара разругалась на почве ревности, и местный житель нанес подруге не менее семи ударов ножом. Затем он сам вызвал медиков. Они же сообщили в полицию о криминальном характере травм. Оперативный дежурный незамедлительно направил по указному адресу следственно-оперативную группу. Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU