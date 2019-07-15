2019-07-15T13:01:32+03:00
Общество

Большинство воронежцев не готово к повышению проезда в общественном транспорте

Кроме того, горожане не уверены, что с увеличением цены хоть как-то вырастет качество
Олег ИВАНОВ
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В начале июля председатель «Союза руководителей городского пассажирского транспорта администрации Воронежа» Дмитрия Крутских заявил, что вложения в развитие пассажирских перевозок возможны только при тарифе в 27 рублей. Но решатся ли власти повысить цену примерно на 60% уже к осени?

Пока же вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы спросили у воронежцев, сколько, они готовы платить за проезд в общественном транспорте. Вряд ли кого-то удивит, что абсолютное большинство – 60% респондентов – не хотят или не могут платить в маршрутных автобусах более 17 рублей.

Еще 28,5% респондентов не против повышения, но считают, что 20 рублей – это предел. Горстка воронежцев, всего 4%, уверены, что поездка в общественном транспорте должна стоить 23 рубля. Примерно столько же (3,5%) выбрали вариант с 25 рублями. При этом социологи предлагали воронежцам и вариант с 27 рублями – но его никто не поддержал. Остальные лишь затруднились ответить.

Стоит ли говорить, что даже с учетом повышения проезда большинство воронежцев не верит в преображение общественного транспорта? Только треть респондентов предполагают, что что-то может несколько улучшиться.

Известный воронежский общественник Виталий Иванищев решил сам подсчитать, сколько может стоить проезд с учетом того, что наша транспортная система будет комфортной для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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