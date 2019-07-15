2019-07-15T10:57:05+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка влетела в столб: пострадали два человека

Авария случилась на улице Богдана Хмельницкого
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже KIA Rio влетела в столб. Авария произошла в 5.10 утра в понедельник, 15 июля. Жуткие фотографии с места ДТП опубликовали в популярной группе в соцсети. Очевидцы говорят о двух пострадавших. Их в тяжелом состоянии госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили информацию. По предварительным данным, авария произошла у дома №2 по улице Маршала Одинцова. 25-летний водитель иномарки ехал по улице Богдана Хмельницкого от Ленинского проспекта в сторону улицы Розы Люксембур и влетел в световую опору. Автомобилиста доставили в больницу, данных о его состоянии пока нет. Пассажир также находится в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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