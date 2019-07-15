В Воронеже женщина-инвалид пыталась потушить пожар и получила два перелома

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-15T09:49:02+03:00

С огнем боролись восемь человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Воронеже 84-летняя женщина-инвалид пыталась потушить пожар и сломала ногу и руку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в понедельник, 15 июля.

Пожар произошел около 14.00 в воскресенье, 14 июля, на улице 30-летия Октября.

- В двухквартирном жилом доме загорелся телевизор и тумба под ним. Пострадала мать хозяина квартиры, инвалид-колясочник. При падении с кровати она получила закрытые переломы правого бедра и предплечья, - рассказали в ведомстве.

На месте пожара работали: одно отделение ПСЧ-3, одно отделение ПСЧ-2. Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 человек, 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU