СМИ: На воронежском водохранилище заглох прогулочный катер
20 человек полтора часа не могут попасть на берег
фото Стаса ШевченкоФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 14 июля, на акватории воронежского водохранилища заглох прогулочный катер «Альбатрос».Об этом со ссылкой на службу «112» сообщило РИА «Воронеж». На борту в этот момент, по данным СМИ, находилось 20 человек: пополам взрослых и детей. Двигатель судна отказал в районе поселка Рыбачий. Попытки самостоятельно запустить его не увенчались успехом. Тогда пассажиры обратились за помощью к спасателям. Люди полтора часа не могут выбраться на берег.
«Комсомолка» выясняет подробности инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU