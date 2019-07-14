Воронежцы смогут бесплатно утилизировать старую бытовую технику

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-14T20:00:07+03:00

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Управление Росприроднадзора по Воронежской области проводит экологическую акцию. 21 июля с 9.00 до 14.00 жители региона смогут сдать на переработку старую неработающую бытовую технику: холодильники, телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи. Для участия в акции необходимо заранее отправить сообщение по телефону 8-915-896-10-10, в котором указать город, имя, адрес, количество и вид техники. За техникой приедут грузчики и вывезут.

Кроме того, по инициативе ведомства в тот же день с 9.00 до 14.00 в парке им. А.Л.Дурова пройдет экологический праздник. В рамках мероприятия все желающие смогут сдать на переработку пластиковые бутылки, бумагу, картон, текстиль, батарейки и электронику.

ИСТОЧНИК KP.RU