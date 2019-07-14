2019-07-14T16:08:46+03:00
Происшествия

«Ваша карта взломана»: воронежцы продолжают верить лжебанкирам

За сутки жертвами мошенников стали восемь человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Потерпевшие лишились 300 тысяч рублейПотерпевшие лишились 300 тысяч рублейФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Выходные стали «урожайными» для мошенников. Восемь жителей Воронежской области попались на их уловки, лишившись в общей сложности 300 тысяч рублей. Четыре человека передали данные своих карт неизвестным людям, которые предложили защитить счет от доступа посторонних лиц.

Одной из жертв лжесотрудника банка стал 49-летний житель Россошанского района. На его мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на его банковский счет была совершена хакерская атака и чтобы деньги не исчезли со счета необходимо подтвердить личность держателя карты. Затем пострадавший совершил под диктовку несколько действий, в том числе сообщил свои персональные данные и цифру с оборотной стороны карты. После этого со счета исчезли 70 тысяч рублей.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство парка имени В.Пескова под Воронежем обойдется в 3,6 миллиона рублей
В новостройке под Воронежем год не работает лифт
В Воронеже угонщики пытались прокатиться на сломанном автомобиле
Воронежских сирот приглашают выучиться на следователя
В Воронежской области в опрокинувшейся «Ладе» погиб 27-летний водитель
Под Воронежем опрокинулся «Ниссан», водитель погиб
В Ленинском районе Воронежа отремонтировали 17 остановочных пунктов
Воронежские дайверы нашли на дне Ладоги затонувший около 80 лет назад пароход
В Воронеже за последние полгода спасателям 32 раза пришлось вытаскивать людей из искореженных авто
Воронежский «Факел» заработал первое очко в сезоне в игре с деревенской «Чайкой»
В Воронежской области женщина попала под поезд и лишилась ноги
Воронежский блогер устроил городской серфинг по местным лужам
Воронежцы не поверили доброте маршрутчика
Воронежцам приходят квитанции на оплату несуществующего лифта