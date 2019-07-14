«Ваша карта взломана»: воронежцы продолжают верить лжебанкирам

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-14T16:08:46+03:00

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Выходные стали «урожайными» для мошенников. Восемь жителей Воронежской области попались на их уловки, лишившись в общей сложности 300 тысяч рублей. Четыре человека передали данные своих карт неизвестным людям, которые предложили защитить счет от доступа посторонних лиц.

Одной из жертв лжесотрудника банка стал 49-летний житель Россошанского района. На его мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на его банковский счет была совершена хакерская атака и чтобы деньги не исчезли со счета необходимо подтвердить личность держателя карты. Затем пострадавший совершил под диктовку несколько действий, в том числе сообщил свои персональные данные и цифру с оборотной стороны карты. После этого со счета исчезли 70 тысяч рублей.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU