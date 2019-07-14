Под Воронежем опрокинулся «Ниссан», водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-14T10:37:46+03:00

Всего за сутки на дорогах области погибли два человека Фото: из архива «КП»

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В субботу около 18 часов на улице Центральной села Архангельское Хохольского района Воронежской области произошла авария. 54-летний водитель автомобиля «Нисан Альмера» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате этого машина опрокинулась, водитель погиб на месте ДТП до прибытия бригады медиков. Полицейские разбираются в причинах ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, за сутки на дорогах области зарегистрировали 105 ДТП, из них 55 – в Воронеже. В авариях пострадали восемь человек, двое – погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU