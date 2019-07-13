Воронежские дайверы нашли на дне Ладоги затонувший около 80 лет назад пароход

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-13T20:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские дайверы вместе с орловскими коллегами обнаружили на дне Ладожского озера судно, затонувшее в 1940 году во время Советско-финляндской войны. Речь идет о пароходе «Валамон Луостари». Об этом сообщил телеканал «Культура». Тогда никто из экипажа не погиб, но бортовое имущество спасти не удалось.

В 2017 году дайверы орловского клуба «Диво» с коллегами из Воронежа готовились на Ладоге к поисковым работам в Карском море. В 1913 году, предположительно, в районе архипелага Плавниковых островов, пропала полярная экспедиция Владимира Русанова. Он был первым, кто попытался пройти за одну навигацию по Cеверному морскому пути, а позже стал прототипом капитана Татаринова из романа Каверина «Два капитана». Дайверы собирались искать фрагменты судна «Геркулес», но во время тренировочных погружений на Ладоге они обнаружили объект, которого не было ни на одной локационной карте.

Тогда не удалось установить название судна. И только в 2019 году экспедиция смогла выяснить его. С помощью нескольких погружений дайверы сделали замеры корабля и подняли с него артефакты.

ИСТОЧНИК KP.RU