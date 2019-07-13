В Воронеже за последние полгода спасателям 32 раза пришлось вытаскивать людей из искореженных авто

СЕГОДНЯ 19:51 2019-07-13T19:51:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже за первое полугодие 2019 года спасатели 32 раза доставали зажатых в искореженных после ДТП автомобилях людей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГО ЧС Воронежа в субботу, 13 июля. На профессиональном языке процесс называется деблокацией. В 2018 году спасатели вызволяли пострадавших из плена собственного транспорта 62 раза.

Спасатели говорят, что с годами чувство волнения и страха при работе в несчастных ситуациях притупляется. Начальник отделения специальных работ городской службы спасения Андрей Студенко говорит, что в работе им помогают только холодная голова и чистое сердце.

- Хотя каждый раз, когда ребята выезжают на ДТП, молятся: только бы там не было детей! Некоторые вещи даже бывалым спасателям видеть непросто, - рассказывает Андрей Студенко.

Процесс деблокации слажен и отработан. Сначала исключается возможность возгорания, поэтому в первую очередь перерезают провода аккумулятора. В это время два спасателя начинают работу гидравлическим инструментом - перекусывают, разжимают, ломают металлические конструкции, чтобы освободить зажатого. Здесь тоже соблюдаются правила пожарной безопасности. В частности, нельзя использовать бензоинструменты, от искры которых может воспламениться разлитая всюду горючая жидкость. Еще двое спасателей занимаются деблокацией пострадавших. Они оценивают степень повреждений пострадавшего и аккуратно извлекают человека.

Очень важно сработать быстро. Если у пострадавшего сильное кровотечение, у нас есть буквально несколько минут на спасение, - поделился опытом спасатель Олег Меринов.

Самое большое счастье для специалистов - спасти чью-то жизнь.

Спасатели призывают всех автомобилистов к внимательности, порядочности и соблюдению правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU