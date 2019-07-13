Воронежский «Факел» заработал первое очко в сезоне в игре с деревенской «Чайкой»

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-13T19:20:45+03:00

Борьбы в матче с "Чайкой" было много, игры мало. Фото: с сайта ФК "Факел"

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«Факел» и «Чайка» решили провести в Воронеже матч, который сначала планировался в Ростове. Команда из поселка Песчанокопское Ростовской области вышла в ФНЛ, сопровождаемая скандалищем. В кои-то веки матч с «Черноморцем», которую «Чайка» выиграла 3:1 и в результате поднялась в первый дивизион, признали договорной. Любопытно, что пострадали при этом три новороссийских игрока, дисквалифицированные на два года. Их главный тренер Хазрет Дышеков и гендиректор конкурента «Чайки» - «Урожая» - Дмитрий Градиленко (якобы он собирался простимулировать «Черноморец» на 500 тысяч рублей) отстранены от профессионального футбола на год. А вот кто в реальности решил расстаться с двумя миллионами, чтобы обеспечить нужный «Чайке» результат, в РФС пока ломают голову. Шерлока Холмса надо бы пригласить…

Как бы то ни было, команды, оказавшиеся в ФНЛ не без вопросов («Факел», напомним, два года подряд вылетал по спортивному принципу, и только благодаря финансовым проблемам других команд оставался в первом дивизионе), бодались в первом тайме серьезно. Не давали друг другу играть. Скукота царила на поле. Разве что на 20 минуте экс-спартаковец Павленко ударил достаточно опасно, но Ермаков отвел угрозу.

Во втором тайме игра повеселела благодаря усилиям футболистов «Факела». На 75 минуте Косянчук после паса с левого фланга бил в упор, но очень плохо – мяч срезался в сторону от ворот. Почти тут же после розыгрыша штрафного новичок Красильниченко, напротив, ударил головой хорошо, но угодил в штангу.

Итог – нулевая ничья, «Факел» заработал первое очко, столько же и у «Чайки». Воронежцы временно поднялись на 12 место.

Следующий матч «Факел» сыграет с «Чертаново» на выезде 20 июля. Игра стартует в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU