2019-07-13T19:20:45+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» заработал первое очко в сезоне в игре с деревенской «Чайкой»

Ближе к победе была наша команда
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Борьбы в матче с "Чайкой" было много, игры мало.Борьбы в матче с "Чайкой" было много, игры мало.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

«Факел» и «Чайка» решили провести в Воронеже матч, который сначала планировался в Ростове. Команда из поселка Песчанокопское Ростовской области вышла в ФНЛ, сопровождаемая скандалищем. В кои-то веки матч с «Черноморцем», которую «Чайка» выиграла 3:1 и в результате поднялась в первый дивизион, признали договорной. Любопытно, что пострадали при этом три новороссийских игрока, дисквалифицированные на два года. Их главный тренер Хазрет Дышеков и гендиректор конкурента «Чайки» - «Урожая» - Дмитрий Градиленко (якобы он собирался простимулировать «Черноморец» на 500 тысяч рублей) отстранены от профессионального футбола на год. А вот кто в реальности решил расстаться с двумя миллионами, чтобы обеспечить нужный «Чайке» результат, в РФС пока ломают голову. Шерлока Холмса надо бы пригласить…

Как бы то ни было, команды, оказавшиеся в ФНЛ не без вопросов («Факел», напомним, два года подряд вылетал по спортивному принципу, и только благодаря финансовым проблемам других команд оставался в первом дивизионе), бодались в первом тайме серьезно. Не давали друг другу играть. Скукота царила на поле. Разве что на 20 минуте экс-спартаковец Павленко ударил достаточно опасно, но Ермаков отвел угрозу.

Во втором тайме игра повеселела благодаря усилиям футболистов «Факела». На 75 минуте Косянчук после паса с левого фланга бил в упор, но очень плохо – мяч срезался в сторону от ворот. Почти тут же после розыгрыша штрафного новичок Красильниченко, напротив, ударил головой хорошо, но угодил в штангу.

Итог – нулевая ничья, «Факел» заработал первое очко, столько же и у «Чайки». Воронежцы временно поднялись на 12 место.

Следующий матч «Факел» сыграет с «Чертаново» на выезде 20 июля. Игра стартует в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские дайверы нашли на дне Ладоги затонувший около 80 лет назад пароход
В Воронеже за последние полгода спасателям 32 раза пришлось вытаскивать людей из искореженных авто
В Воронежской области женщина попала под поезд и лишилась ноги
Воронежский блогер устроил городской серфинг по местным лужам
Воронежцы не поверили доброте маршрутчика
Воронежцам приходят квитанции на оплату несуществующего лифта
Житель Воронежской области отправится в тюрьму за хранение конопли
Грабивших воронежские банки членов ОПГ задержали в Беларуси
В Воронежской области мужчина избил сторожа на пруду из-за неудачной рыбалки
В Воронежской области любящего пьяную езду мужчину заставили работать 380 часов бесплатно
В Воронеже девушка лишилась 400 тысяч, доверившись лже-сотруднику банка
На предприятии в Воронежской области сотрудникам два месяца не платили зарплату
В Воронеже отец не давал бабушке видеться с внучкой
Воронежцам предлагают вступить на "Скользский путь"
Воронежцев предупреждают о возможных тумане, грозах и граде
В Воронеже по технической причине был остановлен поезд Анапа - Москва
В Воронеже банда подростков угнала из торгового центра пять скутеров
На выходных дорожники обновят пять улиц Воронежа
В Воронеже суд отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова
Обидчивый житель Воронежской области поджег автомобиль «Шкода Октавия»
Медики рассказали о состоянии людей, перевернувшихся в микроавтобусе в Воронежской области
В Воронеже началось благоустройство нового сквера «Чернавский» за 1,8 млн рублей
В Воронеже бывший первый вице-мэр ушел работать в Агентство по инновациям и развитию
Пять миллионов рублей потратят на электронные подписи для воронежских врачей
В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Под Воронежем может появиться предприятие по производству свежемороженого хлеба