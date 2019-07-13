Воронежцам приходят квитанции на оплату несуществующего лифта

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-13T16:08:16+03:00

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Воронежцы жалуются на безумные действия управляющей компании. Жильцы дома №12 по улице Хользунова получили квитанции, в которых указано, что они должны оплатить лифт. Но в здании всего пять этажей, поэтому подъемника там никогда не было. Об этом горожане сообщили в одной из популярных групп в соцсети в субботу, 13 июля.

- УК «Стройтехника» просто добавила этот платеж, ссылаясь на нехватку денежных средств и какой-то закон. Также в квитанциях «раскиданы» платежи за подвальные помещения, которые управляющая компания незаконно сдаёт в аренду, - рассказывают воронежцы.

Жильцы дома решили объединить усилия и добиться решения проблемы. В соцсети они опубликовали объявление, которое появилось и в самом доме. Автор документа предлагает соседям провести собрание жильцов с первого по третий подъезды для составления коллективной жалобы на УК «Стройтехника».

ИСТОЧНИК KP.RU