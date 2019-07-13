Житель Воронежской области отправится в тюрьму за хранение конопли

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-13T15:00:00+03:00

Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

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В Калачеевском районе во время обысков в доме у 53-летнего местного жителя нашли около двухсот граммов конопли. Мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 13 июля.

Накануне правоохранители получили информацию о том, что местный житель может хранить у себя наркотики. У него провели обыск. В сарае во дворе сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это конопля. Вес наркотика составил 197 граммов.

Мужчину задержали. В отделе полиции он рассказал, что дикорастущие кусты конопли он сорвал в поле около дороги, после чего их высушил и хранил для собственного употребления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU